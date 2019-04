Tüftler in Kamp-Lintfort : Erfinderfestival und Bastler-Treff auf dem Campus Kamp-Lintfort

Bei der „Mini Maker Faire“ trafen sich am Wochenende an der Hochschule Rhein-Waal kleine und große Tüftler. Es machten viele Erfinder mit.

„Ich weiß, wie Löten geht!“, ruft ein Mädchen. Sie bastelt einen „Bibberich“, ein kleines batteriebetriebenes Ding, das auf Kabelbeinen über den Tisch wackeln soll. Franz-Josef Kuhnigk gibt ihr ein paar Tipps, dann ist sie fertig. „Ich kann das – das ist die Maker-Idee“, sagt Annette Klinkert. Sie hat die „Mini Maker Faire“ mit organisiert, die am Samstag in der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort stattgefunden hat. „Maker Faires“ sind Erfinderfestivals, Treffpunkte für Bastler, Wissenschaftler und Selbermacher – die sogenannten „Maker“. Die Maker-Szene in Deutschland wächst und ist unglaublich vielfältig. Das zeigt sich auch in Kamp-Lintfort. Unter dem Motto „The Green Edition“ (die grüne Ausgabe) präsentiert ein Dutzend Maker-Gruppen ihre Ideen, von den Gemeinschaftsgärten des Essbaren Kleverlands bis zum Solar-Rennwagen der Aachener Studenten. An den meisten Ständen können Besucher experimentieren, basteln oder Dinge ausprobieren. Es gibt sogar einen Workshop, bei dem schon Kinder aus einer Webcam ein optisches Mikroskop zusammenbauen können. Die Nonprofit-Organisation e-Nable hat künstliche Hände aus dem 3D-Drucker mitgebracht, die Menschen ohne Finger oder Hände das Greifen ermöglichen. Die meisten Besucher schaffen es beim ersten oder zweiten Versuch, damit eine Plastikflasche hochzuheben.