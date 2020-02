Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Erdmännchen-Kolonie besiedelt die Laga

Rainer Bonk, der als Blauschäfer bekannt ist, hat die Erdmännchen eigens für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort konzipiert. Er bringt auch seine Blauschaf-Herde zur Gartenschau mit. Der Förderverein unter dem Vorsitzenden Wolfgang Roth ist schon gespannt, wie die Kamp-Lintforter die 90 Zentimeter großen Erdmännchen gestalten werden. . Foto: Norbert Prümen (nop)

Laga-GmbH und Förderverein planen Kunst- und Mitmachaktionen rund um die Figuren aus der Werkstatt des Künstlers Rainer Bonk.

Die ersten Erdmännchen haben das Areal der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort besiedelt. Sie stammen aus der Werkstatt des als Blauschäfer bekannten Künstlers Rainer Bonk aus Rheinberg. Die kleine bunt bemalte Kolonie bringt Farbe aufs winterlich matschige Gelände. Die Erdmännchen sollen nicht alleine bleiben und am besten schon bald auch viele Vorgärten als Laga-Botschafter schmücken. Das haben Laga-GmbH und Förderverein, der die Trägerschaft für das Projekt übernommen hat, als großes Ziel ausgerufen. Und planen mit dem Künstler eine Kunst- und Mitmachaktion zur Laga. Eine erste Mal-Aktion findet am 17. März statt. Gemeinsam werden die Teilnehmer die Rohlinge aus Bonks Atelier bemalen.

Der Blauschäfer, dessen leuchtende Herde schon einige Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen verschönert hat, hat die 90 Zentimeter großen Erdmännchen-Figuren eigens für Kamp-Lintfort konzipiert. „Wir sind schon ganz gespannt auf die Gestaltungsideen der Kamp-Lintforter, die einen der weißen Rohlinge bemalen“, erläuterten Laga-Geschäftsführer Martin Notthoff und Wolfgang Roth, Vorsitzender des Fördervereins. Jeder kann mitmachen: Jung und Alt, Privatleute, Firmen, Gruppen, Vereine, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Prominente und Künstler. „Etliche Unternehmen haben bereits ein Kontingent geordert“, berichtete Elke Wimmer, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. Darunter beispielsweise die Sparkasse Duisburg. 50 Rohlinge sind schon fertiggestellt, insgesamt planen die Verantwortlichen bislang mit 300. Blauschäfer Rainer Bonk hat sich gerne auf das Abenteuer eingelassen. „Da musste ich schon ein bisschen tüfteln, bis das erste Erdmännchen-Modell fertig war“, sagt der Künstler. Die Figuren sind aus Polyesterharz gefertigt und entstehen im Hohlguss-Verfahren. „Man muss sich das wie beim Schoko-Osterhasen vorstellen“, erläutert Bonk sein Handwerk. Die Idee, das Erdmännchen als Maskottchen zu wählen, gefällt ihm: „In ihrer Heimat Afrika buddeln sie Tunnel. Das haben sie mit den Bergleuten gleich, die hier gearbeitet haben. Außerdem sind sie ganz soziale Wesen und haben typische bergmännische Tugenden.“ Aus seiner Werkstatt kommen jedoch nicht nur die Rohlinge für die Mitmachaktion. Er realisiert für den Zechenpark auch eine eigene Installation: eine Blaumännchen-Population. Dazu wird er eine hügelige Schotterlandschaft errichten, die mit Bruchkohle angereichert wird. Diese wird mit einem Zaun als Arbeitsgelände eingefriedet. Dort fördern die Blaumännchen das Grubengold an die Erdoberfläche. Die Installation soll eine Hommage an die hart arbeitenden Bergleute sein, die an diesem Ort viele Jahrzehnte lang unter Tage gearbeitet haben.

Info Rohlinge bestellen und bezahlen Kosten Ein Rohling in Weiß ist für 55 Euro erhältlich, das Blaumännchen kostet 129 Euro. Bestellen Der Rohling ist per E-Mail im Rathaus zu bestellen. Adresse: ayse.yildirim@kamp-lintfort.de. Lieferfrist: zwei bis vier Wochen. Abholtermin Mitte März