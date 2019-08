Baumaßnahme in Kamp-Lintfort : Endspurt auf der Stadthallen-Baustelle

Der Theatersaal hat eine neue Lüftungsanlage bekommen. Dezernent Christoph Müllmann schaut sich die Baufortschritte an. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Im Oktober soll die umfassende Sanierung des städtischen Gebäudes nach mehr als einem Jahr Schließung abgeschlossen sein. Die Theaterspielzeit startet dort wieder im November mit einer Generationenkomödie.

Wenn sich der rote Vorhang am 5. November für das Theaterstück „Wir sind die Neuen“ mit Winfried Glatzeder und Claudia Rieschel erstmals seit mehr als einem Jahr wieder öffnet, wird das Publikum die Veränderungen in der Stadthalle vermutlich nicht auf den ersten Blick wahrnehmen. Die umfassende Sanierung des 1963 erbauten Gebäudes hatte die Verbesserung der nicht sichtbaren Infrastruktur und des Brandschutzes in der Halle zum Ziel. „Wir liegen im Zeitplan. Die Arbeiten befinden sich inzwischen im Endausbau“, berichtete Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter der Stadt Kamp-Lintfort, bei einer Baustellenbesichtigung. Er geht davon aus, dass die Sanierung der Stadthalle im Oktober beendet sein wird. 4,2 Millionen Euro investierte die Stadt Kamp-Lintfort in das Vorhaben. Das Projekt wurde deutlich teurer als ursprünglich geplant (RP berichtete). Das war insbesondere der guten Konjunktur in der Baubranche geschuldet. Ein Teil der Mehrkosten geht auf einen Wasserrohrbruch zurück.

Noch sind die Handwerker in großer Zahl in dem Gebäude unterwegs und arbeiten sowohl im Foyer als auch im Theatersaal und außen an der Fassade. Neben der Ertüchtigung des Brandschutzes brachten sie die Belüftung in der Halle, die elektrotechnischen Anlagen und die Klimatisierung auf den neuesten Stadt. „Die Technik war veraltet und hatte ihre Lebenszeit überschritten“, erklärt Müllmann. Im Foyer hängen die Kabel noch aus der Decke heraus. „Sie wurde abgehängt, um dort die Lüftungsanlage einzubauen“, erläutert der Erste Beigeordnete. Die Decke wird künftig in Weiß erstrahlen. Eine neue Belüftung gibt es auch im großen Theatersaal. Dort wurde sie hinter der alten Wandverkleidung aus dunklem Holz installiert. Damit haben die Bauherren auch die vielfach geäußerte Kritik der Theaterbesucher an der alten Lüftung aufgegriffen.

Info Sieben Mal Theater in der neuen Spielzeit Die Spielzeit Das Publikum darf sich in der Saison 2019/20 auf insgesamt sieben Theaterveranstaltungen freuen. Das Kulturbüro hat einen Mix aus Komödie, Kabarett und Musik zusammengestellt. Ein Höhepunkt ist sicherlich die Theateradaption der Filmkomödie „Schtonk!“ aus den 1980er Jahren. www.kamp-lintfort.de

Die neue Lüftungstechnik hat ihren Standort nicht mehr im Keller, sondern an der Rückseite der Stadthalle, denn sie ist deutlich größer als die alte. Im Foyer haben die Handwerker an zwei parallel liegenden Treppenaufgängen neue Wände gemauert, so dass sie vom Empfangsbereich getrennt sind. „Die beiden Bereiche erhalten jetzt noch jeweils einen Glasvorbau, so dass wir die Theaterbesucher im Ernstfall vor dem Rauch geschützt aus dem Saal hinaus leiten können“, sagt der Erste Beigeordnete. Es wurde außerdem eine neue Alarmanlage eingebaut.

Die Außenfassade ist im Bereich des Obergeschosses und des Theatersaals bereits weitgehend energetisch saniert und mit einer neuen Wärmedämmung ausgestattet. Es geht darum, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Und es wurden alle Fenster und Türen ausgetauscht. Im Zuge der Sanierung kam auch eine neue Beleuchtung in die Halle. Die Stadt ließ steuerbare LED-Leuchten installieren. Geplant ist, im Theatersaal einen großen Beamer fest einzubauen, und auch der Bühnenboden bekommt einen neuen Schliff. Die Renovierung des Künstlerbereichs mit seinen Garderoben steht noch aus. Die Architektur der vor 50 Jahren erbauten Stadthalle bleibt erhalten. Auch der Theatersaal behält seinen alten Charme. „Unsere Stadthalle funktioniert sehr gut – besonders ihre Akustik“, betont Christoph Müllmann. Theater-Abonnements für die neue Spielzeit 2019/20 in der Stadthalle sind übrigens noch bis zum 15. September im Kulturbüro buchbar (per E-Mail an kulturbuero@kamp-linfort.de).

Zwei der Treppenaufgänge wurden brandschutztechnisch aufgerüstet. Sie sind nun rauchgeschützt und ermöglichen so im Brandfall ein sicheres Verlassen des Theatersaals. Foto: Norbert Prümen (nop)