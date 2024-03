Musikrevue in Kamp-Lintfort „Die ,Currywurst‘ von Grönemeyer werde ich heute nicht mehr aus dem Ohr kriegen“

„Elektrolurch im Sonderzug“, so lautete der auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnliche Titel einer Rock-Musik-Revue des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel am Freitag in der an diesem Abend fast komplett ausverkauften Kamp-Lintforter Stadthalle. Bei näherer Betrachtung war der Titel jedoch nicht ganz so ungewöhnlich, denn schon 1973 wurde eine Gestalt namens „Elektrolurch“ vom Rocksänger „Guru Guru“ besungen, und einen „Sonderzug“, in diesem Fall den von Udo Lindenberg „nach Pankow“, kennen normalerweise auch weniger versierte Rockfans.