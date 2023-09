Schützenfest in Saalhoff Sascha Otto ist neuer Schützenkönig in Saalhoff

In ungeraden Jahren liegt die Ehre einen neuen König zu ermitteln immer beim Schützenverein. In diesem Jahr traten zunächst insgesamt vier Schützen an. Einer Mitbewerber überlegte es sich dann schnell anders, nachdem bereits beim ersten Schuss ordentlich Holz gefallen war, berichtet der Schützenverein in einer Pressemitteilung am Montag. Somit versuchten zwei Männer und eine Frau, den Rest des Vogels von der Stange zu holen. Glücklich war am Ende Sascha Otto, der mit dem 225. Schuss die Königsehre errang. Zu seiner Königin wählte er seine Frau Sandra. Gekrönt werden die beiden beim Schützenfest am 23. September ab 20 Uhr im Festzelt am Feuerwehrhaus an der Leuchtstraße.