Schuljahr 2025/2026 Alle Infos über die Einschulung in Kamp-Lintfort

„Sollte eine Familie kein Schreiben erhalten haben (zum Beispiel wegen Zuzugs oder Zustellproblemen), so ist das Kind trotzdem anzumelden, wenn es das erforderliche Alter erreicht hat.“ Anmeldezeitraum ist grundsätzlich der 30. September bis 11. Oktober 2024. In Kamp-Lintfort gibt es keine Grundschulbezirke, das heißt Eltern können ihre Kinder – unter Berücksichtigung der Schülerfahrkostenverordnung – an der Schule ihrer Wahl anmelden. Eine telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.



Die Termine auf einen Blick:

Ebertschule, Auguststraße 109, Telefon 02842 1713 für Rückfragen, Elterninformationsveranstaltung: 9. September, 19 Uhr in der Mensa.



Ernst-Reuter-Schule Hauptstandort Mittelstraße 144 und Teilstandort Sudermannstraße 2, Anmeldung für beide Standorte: Sekretariat Mittelstraße 144, Telefon 02842 8875, Tag der offenen Tür an beiden Standorten: 13. September, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Elterninformationsveranstaltung für beide Standorte: 11. September, 19 Uhr, in der Mensa (Mittelstraße).



Grundschule am Niersenberg, Fasanenstraße 11, Telefon 02842 4331, Tag der offenen Tür: 14. September, 10 bis 12 Uhr. Elterninformationsveranstaltung: 18. September, 19 Uhr.



Grundschule am Pappelsee Hauptstandort Eyller Straße 47, Telefon 710055, und katholischer Bekenntnisstandort Montplanetstraße 14, Telefon 50877. Anmeldung für beide Standorte am Standort Eyller Straße, Tag der offenen Tür an beiden Standorten: 14. September, 9 Uhr bis 11.30 Uhr, Elterninformationsveranstaltung am Hauptstandort Eyller Straße: 14. September, 12 Uhr.



Grundschule an der Vinnstraße, Vinnstraße 40, Telefon 9033280. Tag der offenen Tür: 13. September, 10 Uhr bis 11.30 Uhr, Elterninformationsveranstaltung: 12. September, 19 Uhr in der dortigen Aula.