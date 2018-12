Nostalgische Erinnerungen in Kamp-Lintfort : Das Bergwerk West ist kein vergessener Ort

Peter Wylenzek hat sein Berufsleben im Bergbau verbracht. Heute blickt er nach vorne und freut sich auf die Landesgartenschau. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Peter Wylenzek war der letzte Bergmann auf der Zeche in Kamp-Lintfort. Seinem alten Arbeitsort ist er treu geblieben. Seinen Blick richtet er jedoch nach vorne. Heute ist er für die Landesgartenschau-GmbH auf dem Areal tätig.

Er hat den Rückbau des Bergwerks West hautnah miterlebt. Gebäude für Gebäude, Stein für Stein, Stück für Stück Kamp-Lintforter Bergbaugeschichte. Peter Wylenzek blickt jedoch nicht mit Wehmut zurück – obwohl sein Leben aufs Engste mit dem Bergbau verbunden ist. „Ich freue mich, dass ich den Wandel von einer funktionierenden Schachtanlage hin zu einer Landesgartenschau miterleben darf“, sagt er. Peter Wylenzek war bis 2016 der letzte Bergmann auf der 2012 stillgelegten Zeche an der Friedrich-Heinrich-Allee. Heute ist er genau dort im Auftrag der Laga-GmbH unterwegs. Er führt Architekten, Denkmalschützer, Investoren und andere Besucher über das Gelände, das er bis in den letzten Winkel kennt. „Ich gehöre schon zum Inventar“, sagt er verschmitzt. Ein Zeitzeuge, der über das Bergwerk, seine Gebäude und Maschinen berichten kann.

Peter Wylenzek stammt aus einer Bergbau-Familie. Gebürtig aus Oberschlesien, besuchte er als junger Mann die Bergbauschule. Dort wurde er zum Techniker mit dem Schwerpunkt Elektronik ausgebildet. „Zwei Jahre habe ich danach unter Tage gearbeitet. Das war ein Abenteuer“, erinnert sich der Rheinberger. In den 1990er Jahren kam er ins Ruhrgebiet. Als Elektriker arbeitete er zunächst im Tagesbetrieb auf Fürst Leopold in Dorsten, später in Wulfen-Haltern und Westerholt. „Ich habe schon früh die ersten Zechenschließungen miterlebt“, erzählt Peter Wylenzek. 2008 wechselte er aufs Bergwerk West und war vier Jahre lang als Elektriker für die Schächte zuständig – bis dann auch diese Zeche stillgelegt wurde.

„Natürlich hat mich das traurig gemacht. Ich hatte wie viele andere gehofft, mein ganzes Berufsleben im Bergbau zu verbringen“, erzählt er. „Aber aufgeben und jammern kam für mich nie in Frage.“ Wylenzek schaute lieber nach vorne. Nachdem auf dem Bergwerk West die Kohleförderung eingestellt worden war, bot ihm die RAG an, entweder zur Zeche Prosper Haniel zu wechseln oder in Kamp-Lintfort zu bleiben und den mit dem Rückbau der Anlage beauftragten Firmen als Ansprechpartner zu Verfügung zu stehen. Wylenzek entschied sich zu bleiben. „Anfangs waren wir noch zu viert“, erinnert sich der Techniker an das erste Jahr nach der Stilllegung. Doch dann blieb er allein zurück. „Es war wie in einem Science-Fiction-Film: Auf den Schreibtischen standen die Computer. Jedes Büro war so eingerichtet, als würde gleich jemand zur Arbeit kommen. Aber es kam niemand mehr. Kein Mensch.“ Peter Wylenzek war der letzte Bergmann auf dem Bergwerk West. „Das war ein Spaß. Da stand ich ganz allein mitten auf dem Platz.“ Drei Monate war er allein. Dann kam ein Pförtner hinzu. In dieser Zeit führte der Rheinberger Abbruchunternehmer, Schrotthändler, Denkmalschützer, Architekten und Investoren über das Gelände.

„Ich habe sie darüber informiert, was hier war, was gerade passiert und was in Zukunft sein wird“, erläutert er. Als dann die Bagger ankamen und die alten Zechengebäude Stück für Stück zerstörten, tat das schon weh. „Ich habe versucht, alles vor der Verschrottung zu retten, was ich schützen konnte“, erzählt der Techniker und Elektriker. Im Juni 2016 war für ihn dann Schluss. Die RAG schickte ihn in den Ruhestand. Sechs Monate lang war er Zuhause. „Das war nicht mein Ding“, erinnert er sich an diese Zeit. Doch Wylenzek hatte eine gute Idee: Er bewarb sich bei der Stadt Kamp-Lintfort, mit dem Vorschlag, als Zeitzeuge, Berater und Koordinator zu fungieren.