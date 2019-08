Keine Angst vor dem Jugendamt : Ein Nest für alle Kinder in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Kindernest ist eine Kooperation von Stadt Kamp-Lintfort und Grafschafter Diakonie. Die Einrichtung bietet Eltern mit Kindern bis drei Jahren frühe Hilfen an.

Petra Treeter und ihre Kollegin Ina van Buren, beide Grafschafter Diakonie, warten nicht darauf, dass Eltern von selbst kommen. Sie nehmen aktiv Kontakt auf – durch die Babybegrüßungsbesuche (RP berichtete) beispielsweise. Denn während sich Eltern vor der Geburt ihres Kindes durch Hebammen, Vorbereitungskurse und Termine beim Frauenarzt gut versorgt fühlten, so heißt es auf der städtischen Homepage, entstehe nach der Geburt oft ein Vakuum, das in der Regel erst mit dem Eintritt ins Kindergartenalter wieder gefüllt werde. „Es gibt für die ersten drei Lebens Jahre eine Vielzahl an Angeboten“, erläutert Petra Treeter. Das Kindernest bietet nicht nur Information. „Wir sind regelmäßig in den Kindertagesstätten in der Stadt zu Gast und bieten Elterngespräche und Erziehungsberatung an.“ Oft geht es dann um Erziehungsfragen: Warum ist mein Kind so bockig? Wie schlichtet man Streitigkeiten unter Geschwistern? Das Kindernest will vor allem auch Anlaufstelle für Eltern und Alleinerziehende in familiären Krisensituationen sein: „Wenn nötig, bieten wir Beratungsgespräche in einer geschützten Atmosphäre an, auch anonym“, sagt die Kindernest-Mitarbeiterin. 191 Beratungskontakte zählte das Kindernest 2018. „Wir informieren über Unterstützungsleistungen in der Schwangerschaft, über Eltern- sowie Kindergeld, helfen beim Ausfüllen von Antragsunterlagen, beantworten Unterhaltsfragen und bieten Lebens-, Ehe- und Partnerschaftsberatung an.“ Das Kindernest organisiert auch Schulungen für die Mitarbeiter in den Kitas und in der Tagespflege an. Darüber hinaus unterstützt das Team Familien bei der Optimierung der Haushaltskasse und der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten fürs Kind. Auch die Vermittlung von Hebammen gehört zu den Aufgaben. „Es kommen viele Frauen schon in der Schwangerschaft zu uns“, berichtet Petra Treeter. Seit Januar 2017 hat das Kindernest in Kamp-Lintfort auch einen festen Standort an der Montplanetstraße 4. Dort hat sich ein Familienstützpunkt etabliert, der Anlaufstelle für Familien rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach ist. Experten stehen dort jungen Familien mit Rat und Tat zur Seite. Es finden Hebammen- und Babysprechstunden statt.