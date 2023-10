Soziales Engagement in Kamp-Lintfort Bernhard Krebs setzt sich für Menschen mit Behinderung ein

Kamp-Lintfort · Der Kamp-Lintforter ist seit 2013 ehrenamtlich als Behindertenbeauftragter der Stadt tätig. Für seinen Einsatz erhielt Bernhard Krebs die Silberne Ehrennadel. Was er in all den Jahren für Menschen mit Behinderung erreicht hat.

20.10.2023, 11:42 Uhr

Bernhard Krebs hat als Behindertenbeauftragter dafür gesorgt, dass in den Rathaus-Aufzügen Spiegel angebracht wurden. Diese helfen Rollstuhlfahrern bei der Ein- und Ausfahrt. Foto: Norbert Prümen

Von Anja Katzke

„Als ich vor zehn Jahren zum Behindertenbeauftragten gewählt wurde“, gibt Bernhard Krebs ehrlich zu, „da dachte ich, ich mache die ganze Stadt ebenerdig.“ Das Gespräch mit einem Vertreter des Blindenverbandes belehrte ihn eines Besseren. „Er sagte: ,Wie soll ich als Blinder sehen, wo die Straße anfängt und wo sie aufhört?‘ Das war ein Denkanstoß. Wir müssen auf jede Behinderung individuell eingehen.“ Heute verfügt Bernhard Krebs, der ehrenamtlich für die Stadt Kamp-Lintfort als Behindertenbeauftragter tätig ist, über ein großes Netzwerk mit Vertretern aus den verschiedenen Einrichtungen und Initiativen.