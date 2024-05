Ehrenamt in der Hochschulstadt Wo helfende Hände in Kamp-Lintfort willkommen sind

Dem Grünstreifen an der Awo-Begegnungsstätte an der Boegenhofstraße 6 ist neues Leben eingehaucht worden. Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel sucht Menschen aller Altersklassen aus dem Quartier Altsiedlung, die helfen, den Grünstreifen weiterhin mitzugestalten und zu pflegen. Weitere Möglichkeiten sich zu engagieren gibt es im Verein LesArt (vorlesen in Kitas und Schulen, unterstützen von lesefördernden Veranstaltungen in der Mediathek und vieles mehr); an der Ernst-Reuter-Schule werden Lesepatinnen oder Lesepaten gesucht; das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp könne ebenfalls dringend Verstärkung gebrauchen. Hier ist ein Einsatz im Spendencafé, Museum oder Museumshop möglich. Die Ökoteria des Georg-Forster-Gymnasiums sucht ebenfalls nach Unterstützung. Die Young-Caritas Kamp-Lintfort würde sich über weiterer Rikscha-Fahrer freuen.