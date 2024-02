Angebote in Kamp-Lintfort Neue Vergünstigungen für Ehrenamtler

Lilli Heisler, Sachbearbeiterin für die Ehrenamtskarte bei der Freiwilligenagentur der Stadt Kamp-Lintfort, freut sich über neue Akzeptanzpartner. So gewährt der Tierpark Kalisto unter Leitung von Stephanie Winkendick ab sofort allen Inhabern und Inhaberinnen der Ehrenamtskarte freien Eintritt. Ein weiterer neuer Akzeptanzpartner der Ehrenamtskarte ist die Volksbank Niederrhein in Kamp-Lintfort. Sie bietet die kostenlose Mastercard oder Visa-Karte Gold als Vergünstigung an.