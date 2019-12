Trostspender in Kamp-Lintfort : Ehrenamt: Den Menschen immer zugewandt

Seelsorgliche Begleiter und die christliche Krankenhaushilfe unterstützen Ärzte und Pfleger am St.-Bernhard-Hospital in Lintfort.

Elisabeth Nett nimmt sich Zeit für die Patienten im St.-Berhard-Hospital: „Ich klopfe an, stelle mich vor und biete das Gespräch an“, sagt sie. Seit 2017 engagiert sich Elisabeth Nett als seelsorgliche Begleiterin am Krankenhaus in Kamp-Lintfort. Dass es diese Form des Ehrenamts gibt, hatte sie in einem Zeitungsartikel gelesen – und sich angesprochen gefühlt. „Ich habe mich als Angehörige häufiger im Krankenhaus aufgehalten und bemerkt, wie wichtig es ist, den Patienten Aufmerksamkeit zu schenken.“ Elisabeth Nett befand sich damals in einer Phase der Neuorientierung und konnte es sich gut vorstellen, sich auf diese Weise mit ihren Stärken und Ressourcen für die Menschen einzusetzen.“

Heute unterstützt sie mit fünf weiteren seelsorglichen Begleitern einmal in der Woche das Seelsorge-Team um Diakon Heinz Balke im Kamp-Lintforter Krankenhaus. Eine Ausbildung beim Bistum Münster bereitete sie grundlegend auf die nicht einfache Aufgabe vor, auch für die Patienten da zu sein, die mit schwerwiegenden Diagnosen konfrontiert sind. „Wir haben uns in der Ausbildung mit der eigenen biografischen Verortung im Glauben beschäftigt, mit den Themen Krankheit, Gesundheit und Heilung sowie mit der Gesprächsführung in schwierigen Situationen. Das Sterben und der Tod wurden nicht ausgeklammert.“ Auch beruflich, erzählt die Rheurdterin, habe sie mit Menschen zu tun gehabt. Im Vergleich zum Schuldienst, wo sie tätig war, müsse sie im seelsorglichen Gespräch aber nichts vermitteln und kein Ziel erreichen. „Es geht nur um das Dasein und das offene Gespräch. Das Ziel setzt der Patient selbst.“ Elisabeth Nett stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Nicht immer wird das Gesprächsangebot angenommen. Die meisten zeigten sich jedoch offen und freuten sich darüber, dass jemand für sie da ist und zuhört. Denn manchmal ist es eben einfach leichter, sich jemanden anzuvertrauen, der von außen kommt. „Partner, Geschwister und Familie möchte man schonen und nicht belasten“, weiß Elisabeth Nett. Wie sich die Patienten auch entscheiden, das Angebot der Rheurdterin steht, miteinander zu reden. „Von meinem Verständnis des Menschseins ist es wichtig, Solidarität zu leben und dort zu helfen, wo man helfen kann.“ Das gelte besonders für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen hilfsbedürftig seien. Das kann auch belastend sein. Hilfe bekommt die seelsorgliche Begleiterin durch die Supervision. „Wir treffen uns regelmäßig mit anderen Seelsorgern und tauschen uns aus. Das und regelmäßige Fortbildungen geben Rückhalt.“ Neben der seelsorglichen Begleitung der Patienten gibt es am St.-Bernhard-Hospital auch eine christliche Krankenhaushilfe, an nicht-konfessionellen Häusern als Grüne Damen bekannt. Hakema Lahchiri gehört seit fünf Jahren in Kamp-Lintfort zu diesen Helferinnen. Der Weg zur christlichen Krankenhaushilfe führte die aus Marokko stammende Kamp-Lintforterin über eine eigene Erkrankung. „Ich war im Krankenhaus und wartete ängstlich auf die OP. Plötzlich ging die Türe auf und eine Grüne Dame kam herein. Sie hat sich zu mir gesetzt und mich in den Arm genommen, als ich weinte. Das werde ich nie vergessen. Sie gab so viel Liebe, dass ich mir gesagt habe: Wenn ich gesund werde, dann mache ich das auch.“ Gesagt, getan: An der Pforte des St.-Bernhard-Hospitals bot sie sich als Helferin an und hinterließ einen Zettel mit Namen und Telefonnummer. „Zwei Wochen später erhielt ich einen Anruf.“ Seither sind fünf Jahre vergangen. Einmal in der Woche ist sie im Krankenhaus, geht von Zimmer zu Zimmer, besorgt Einkäufe, macht kleine Erledigungen oder setzt sich auf einen Plausch zu den Patienten. „Erzähl‘ mir von Marokko“, wird sie dann oft gebeten. Religion sei kein Thema. „Das ist Privatsache. Ich mag Menschen – egal welcher Nationalität sie sind.“ Für Ärzte und Pflegepersonal ist sie als Übersetzerin eine wichtige Ansprechpartnerin. Hakema Lahchiri spricht hocharabisch und französisch. Heinz Balke: „Für uns ist sie ein Glücksfall. Die Zahl der Patienten muslimischen Glaubens steigt an. Sie ist wie eine Türöffnerin.“