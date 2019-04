Wirtschaft in Kamp-Lintfort : Krefelder kaufen Kamp-Lintforter Bauschutt-Recycler

Wirtschaft in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort/Krefeld Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein ist neuer Eigentümer der D&H Verwertungsgesellschaft und der Jochims Transport GmbH. Für die Mitarbeiter bleibe alles beim Alten.

Die Baubranche boomt, und damit auch das Geschäft mit Bauschutt- und Bodenaufbereitung. An der Kamp-Lintforter Friedrich-Heinrich-Allee sitzt ein Spezialist dieser Branche, die D & H Verwertungs GmbH. Sie hat jetzt neue Eigentümer: Gesellschafter Oliver Boy hat das Unternehmen an die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Krefeld, verkauft. Die EGN hat im gleichen Zuge die Jochims Transport GmbH erworben. Ihr Verwaltungssitz ist Kerken, sie bildet aber mit der D & H seit langer Zeit einen Unternehmensverbund und nutzt das D & H-Gelände als Abstellort für ihre 70 Sattelkipper.

Wenn Firmen Besitzer wechseln und von Synergien die Rede ist, muss die Belegschaft oft um ihre Arbeitsplätze zittern. Bei D & H und Jochims bestehe dazu kein Anlass. Die EGN will die Standorte sichern, wirtschaftlich wachsen und weitere Mitarbeiter und Auszubildende einstellen. Die D & H hat 40, Jochims 90 Mitarbeiter. Sie seien am Freitag über den Firmenverkauf informiert worden. „Die Mannschaft hat das sehr positiv aufgenommen“, sagte am Montag EGN-Geschäftsführer Reinhard Van Vlodorp.