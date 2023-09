Eröffnung am Samstag Discounter Pepco eröffnet in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort · Am 30. September öffnet Pepco am Prinzencenter in Kamp-Lintfort seine Pforten. Der Discount-Gigant für Deko, Kleidung und Haushaltswaren ist in Deutschland auf Expansionskurs. Auf welches Warensortiment sich die Kundschaft freuen kann.

26.09.2023, 20:30 Uhr

Bürgermeister Christoph Landscheidt (links) mit Filialleiterin Angelika Rekus, Alexander Dold (Interra Immobilien) und Wirtschaftsförderer Andreas Iland (rechts). Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Von Sabine Hannemann

Die Regale sind eingeräumt, die Kleiderstangen hängen voller Herbstmode. Angefangen bei Babysachen und Zubehör über Teeny-Mode bis zur Damenmode, kombiniert mit einer Herrenabteilung. Hinzu kommt ein Sortiment an Haushaltswaren, Kosmetik, Deko-Artikel für den häuslichen Bereich sowie Spielsachen, Partyartikel und Zubehör für den Vierbeiner. Der Discounter Pepco öffnet am Samstag am Kamp-Lintforter Prinzencenter sein Geschäft, da, wo zuvor Reno Schuhe verkaufte.