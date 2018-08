Discounter bildet am Standort Kamp-Lintfort aus

Kamp-Lintfort : 82 Schüler starten Ausbildung bei Lidl

Kamp-Lintfort Für 82 junge Menschen beginnt bei der Lidl-Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort ein neuer Lebensabschnitt. Sie starteten am 1. August ihre Ausbildung in der Filiale oder am Logistik- bzw. Verwaltungsstandort in Kamp-Lintfort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken