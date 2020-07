Wir4-Pavillon in Kamp-Lintfort : Digitaler Bienenkorb auf der Laga

Kamp-Lintfort Sensoren überwachen die Lebensbedingungen für die Bienen und schlagen bei Vandalismus oder Diebstahl Alarm. Zu sehen ist der mit hochmoderner Technik ausgestattete Bienenkorb im Wir4-Pavillon auf der Landesgartenschau.

Auf dem Ausstellungsgelände der Wir4-Wirtschaftsförderung können die Laga-Besucher einen digitalen Bienenkorb in Aktion erleben. Digitalisierung ist das große Thema unserer Zeit. Was sich hinter diesem oft abstrakt verwendeten Begriff verbergen kann und wie hilfreich die Digitalisierung auch in naturnahen Prozessen sein kann, soll der digitale Bienenkorb demonstrieren. In dem nachgebildeten Bienenkorb, der auf der Laga ohne echtes Bienenvolk auskommen muss, befindet sich ein Multisensoren-System, daß die Vitalität und den Wohlfühlfaktor im Bienenkorb sichtbar macht. Mittels moderner Technik wird ein digitales Abbild von physikalischen, biologischen und optischen Rahmenbedingungen im Bienenkorb und Bienenvolk aufgenommen. Die Daten aus dem Bienenkorb werden auf einen Monitor übertragen.

Der digitale Bienenkorb wurde von Siegfried Schulze vom Mobile Communication Cluster (MCC), einem Partner im Netzwerk der Wir4- Wirtschaftsförderung, entwickelt und umgesetzt. „Der Mehrwert von Digitalisierung liegt auch bei unserem Beispiel Bienenkorb in der einfachen, transparenten und schnellen Erfassung und Auswertung von Daten. So können Entscheidungsprozesse vereinfacht werden und Maßnahmen zielgerichteter ergriffen werden,“ sagt Schulze. „Auch für die Unternehmen in der Wir4-Region hat die Digitalisierung große Bedeutung. Gerade viele KMU (kleine und mittlere Unternehmen) in der Region haben großen Bedarf an Digitalisierung. Förderprojekte wie DigiPro können hier extrem hilfreich sein und über Beratung zur Fördermittelbeantragung hilfreiche Impulse geben.“