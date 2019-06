Inthronisierung in Kamp-Lintfort : Dieter Kirmse ist neuer Nepomuk-König

KAMP-LINTFORT Bei der dreitägigen Kamper Kirmes wurde das Mitglied der St.-Johannes-Nepomuk-Bruderschaft inthronisiert. Er regiert mit seiner Frau Renate Kirmse die nächsten beiden Jahre.

Dieter Kirmse saß schon auf dem Thron. Von 2013 bis 2015 war er Prinzgemahl an der Seite der Königin Renate Kirmse, seiner Frau. „Ich wollte einmal selbst König sein, nicht nur Prinzgemahl“, begründet das Mitglied der St.-Johannes-Nepomuk-Bruderschaft Alt-Lintfort, warum er vor sechs Wochen auf den Vogel schoss. Der 58 Jahre alte Servicetechniker setzte sich im Finale gegen Hans-Gerd Ketelaars durch. Jetzt, am Samstagabend, wurde Kirmse auf dem Kamper Abteiplatz inthronisiert. Brudermeister Stefan Angenvorth hängte ihm die Schützenkette um. Seine Frau Renate Kirmse wählte er als Königin. Hans-Gerd Ketelaars, den er mit der Armbrust an der Barbarakirche geschlagen hatte, suchte er zusammen mit dessen Frau Ilse Ketelaars als erstes Ministerpaar aus. Als zweites Ministerpaar wählte er Jürgen und Irmgard Preuß. Außerdem gehören dem Thron Werner und Andrea Verhülsdonk sowie Manfred und Britta Gietmann an.