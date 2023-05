Im Panorambad Pappelsee Diese Stars kommen zur Beach Party in Kamp-Linfort

Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Veranstalteragentur Passepartout, die die Beach Party im Panoramabad organisiert, freut sich noch immer über Besucherzahlen im vergangenen Jahr und verwarf seine Pläne, in den Ruhestand zu gehen. Das hatte er 2022 angekündigt. „Kamp-Lintfort ist seit vielen Jahren meine Heimat. Neben all den anderen Veranstaltungen, die ich mit meiner Agentur umsetze, liegt mir die Beach Party ganz besonders am Herzen. Einmal im Jahr kommen alle Kamp-Lintforter und Nachbarn zusammen und feiern ausgelassen unter freiem Himmel“, berichtet er. In diesem Jahr war Kalmutzke bei der Planung des sommerlichen Spektakels ein neuer Mix der Genres besonders wichtig. „Ich möchte, dass, egal ob jung oder alt, jeder Gast auf seine Kosten kommt und alle gemeinsam feiern“, erklärt Kalmutzke in einer Pressemitteilung. Der Song „Dat es Heimat“ von den Räubern treffe es, so der Veranstalter, damit auf den Punkt. Und neben den Räubern werde im August natürlich auch Altbewährtes serviert: Bei „Schatzi, schenk mir ein Foto“ von Mickie Krause, Julian Sommers „Dicht im Flieger“ oder Mia Julias „Mallorca“ soll kein Fuß still stehen bleiben. „Vielleicht haben die Besucher in diesem Jahr sogar das Glück, das kürzlich veröffentlichte Duett „Peter Pan“ von Mia Julia und Julian Sommer live auf der Bühne zu erleben. Ein Line-up dieser Art zu ähnlichen Preisen gibt es in der Umgebung nicht“, meint Thorsten Kalmutzke, der sich über die Unterstützung seiner Sponsoren, den Stadtwerken Kamp-Lintfort und der Sparkasse Duisburg, freut und auf alle Gäste. Tickets für die Beachparty Kamp-Lintfort sind online unter www.beachpartykamplintfort.de erhältlich oder können ab sofort bei den folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Panoramabad Pappelsee, Bertastraße 74, Kamp-Lintfort Optik Matt, Moerser Straße 268, Kamp-Lintfort Moers Marketing, Kirchstraße 27, Moers.