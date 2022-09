Fällt heute der Name „Tante Bally“, weckt er sicherlich bei so manch alteingesessenen und älteren Kamp-Lintfortern schöne Erinnerungen – an die Kinderzeit und vor allem an erfrischende Eiskugeln im Hörnchen. „Tante Bally“ steht jedoch gleichzeitig für eine imponierende und für die Zeit ungewöhnliche Unternehmerinnen-Karriere in den Anfängen des 20. Jahrhunderts in der Klosterstadt.