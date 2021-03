Tourismus in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintfort liegt jetzt offiziell auf der Route der Industriekultur

Ein Signalobjekt und eine Informationsbramme markieren künftig den neuen Ankerpunkt der Route Industriekultur. Der RVR-Verbandsausschuss hat die Aufnahme der Zeche Friedrich Heinrich als 27. Ankerpunkt beschlossen.

Jetzt ist es offiziell: Die Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort wird als 27. Ankerpunkt in die Route der Industriekultur des Regionalverbandes Ruhr (RVR) aufgenommen. Das hat der RVR-Verbandsausschuss in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Ein Signalobjekt und eine Informationsbramme markieren künftig den neuen Ankerpunkt.