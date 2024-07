Unberechtigt Geld vom Konto abgehoben Die Polizei Kamp-Lintfort fragt: Wer kennt die Täter?

Die Kreispolizei Wesel sucht mit Fotos nach drei Unbekannten, die unberechtigterweise Geld von einem Konto abgehoben haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, sollen die abgelichteten Personen am 6. Dezember 2023 gegen 18.30 Uhr mit einer gestohlenen EC-Karte im Foyer einer Bank in Kamp-Lintfort Geld abgehoben haben. Die Debitkarte soll aus einem vorangegangen Taschendiebstahl stammen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich eine Frau mit blonden Haaren und zwei Männer handeln. Die Frau trug Sportschule, eine graue Hose und einen grünen Parker. Einer der Männer trug eine braune Lederjacke, eine Jeans und einen hellen Schal. Er hatte einen Dreitagebart und soll eine auffällig lange Nase haben. Der zweite Tatverdächtige wirkte laut Polizei athletisch, habe eine dunkle Haarfarbe und war mit schwarzen Turnschuhen, einer Jeans und einem schwarzen Daunenmantel bekleidet. Ein Richter des Amtsgerichtes Moers hat jetzt die Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 934-0.