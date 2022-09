Event für junge Leute in Kamp-Lintfort : Das läuft in der Nacht der Jugendkultur

Kamp-Lintfort Die Veranstalter haben für die Besucher ein spannendes Programm organisiert. Was bei den Mitmachaktionen, in den Workshops und Gesprächskreis zu erleben ist.

Kultur von Jugendlichen für Jugendliche. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird es auch 2022 in Kamp-Lintfort wieder eine „Nacht der Jugendkultur“ geben. Unter dem Titel „Culture4Future“ laden diesmal am 24. September zwischen 16 und 22 Uhr örtliche und benachbarte Jugendeinrichtungen interessierte Jugendliche ab 14 Jahren zu einem bunten Programm aus Mitmachaktionen, Bühnenbeiträgen, Workshops und Gesprächskreisen in und rund um das neue Kamp-Lintforter-Kulturzentrum „Schirrhof“ ein.

„Wir haben für die Veranstaltung diesmal überlegt, auf welche Weise wir dabei verschiedene Kulturen zu einem gemeinsamen Ausstausch bringen können“, erklärte Lea Pasch bei der Programmvorstellung. Die von ihr vertretene Duisburger Jugendeinrichtung „Kleine, offene Tür“ wird an dem Nachmittag mit einem Escape-Room in einem von den örtlichen Pfadfindern zur Verfügung gestellten Tipi-Zelt verteten sein. Für die Gestaltung des geplanten Bühnenprogramms zeichnen zu gleichen Teilen der Kamp-Lintforter Kulturverein „Ka-LIBER“ und das SCI-Jugendcafé verantwortlich.

Die Gelderner Künstlerin bringt dazu neben Kreide zehn Vorlagen mit, die auch von weniger begabten Zeichnern und Zeichnerinnen leicht kopiert werden können. Stattdessen oder auch zusätzlich besteht außerdem die Möglichkeit, am Stand des SCI Moers Marmeladen zu kochen, Obstsäfte zu pressen oder sich in einem mobilen Ofen der Bäckerei Büsch ein eigenes Brot zu backen. Darüber hinaus sorgt die zum ersten Mal an der Gestaltung der Jugendkulturnacht beteiligte Evangelische Jugendhilfe Lintfort mit einem Menschenkicker für sportlichen Spaß, und am Stand des Jugendvereins CEC-Connect“ kann sich, wer Lust hat, Bänder ins Haar flechten oder sich ein Henna-Tatto auf die Haut zeichnen lassen.