Laga in Kamp-Lintfort : Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort darf nächste Woche öffnen

Kamp-Lintfort Die Veranstaltung soll ihre Pforten unter Auflagen für die Besucher öffnen können. Das teilte die Landesregierung am Freitag mit. Voraussetzung seien geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts sowie zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen.

Ab der kommenden Woche können Zoologische Gärten und Tierparks sowie Botanische Gärten, Garten- und Landschaftsparks in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. Voraussetzung sei, dass die Einrichtungen durch individuelle Sicherheitskonzepte und Maßnahmen die Einhaltung strenger Hygiene-Regeln sicherstellen. „Damit kann auch die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort unter Auflagen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher öffnen“, teilte die Düsseldorfer Landesregierung am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Darauf habe sich die Landesregierung aufbauend auf den aktuellen Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom 30. April 2020 verständigt. Sofern Zoos und Gärten die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hätten, würden sie selbst entscheiden und kommunizieren, wann und wie sie öffnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die konkreten Auflagen seien in der ab dem 4. Mai 2020 gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) geregelt. Voraussetzung für die Öffnungen seien geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts sowie zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen.

In Kamp-Lintfort sollen der Aufsichtsrat der Laga-GmbH, die politischen Gremien und die Aussteller am Montag über das weitere Vorgehen informiert werden. Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser kommentiert die Entscheidung in der Pressemitteilung wie folgt: „Ich freue mich, dass in diesen schwierigen Zeiten gerade in urbanen Räumen wieder wichtige naturnahe Ruhe- und Erholungsinseln geschaffen werden. Ich appelliere an alle Besucherinnen und Besucher, diese Angebote besonnen zu genießen und sich ganz konsequent an die Hygiene-Vorgaben zu halten. Bitte unterstützen Sie die Betreiber und setzen dieses wiedergewonnene Stück Freiheit nicht durch Missachtung der Hygiene- und Abstandsregeln aufs Spiel.“