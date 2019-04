Schulen in Kamp-Lintfort : Die Kosten für das Lernhaus explodieren

Kamp-Lintfort Der Neubau eines Lernhauses für die Europaschule im Rahmen des Landesprojekts „Gute Schule 2020“ wird deutlich teurer, als die Stadt kalkuliert hatte. Aktuell belaufen sich die Kosten auf 4,9 Millionen Euro, bislang geplant waren 3,5 Millionen Euro. Das stieß auf harsche Kritik: CDU und Grüne gingen die Verwaltung an.

„Erstaunlich, wenn nicht sogar wahnsinnig“ fand CDU-Fraktionschef Simon Lisken den finanziellen Mehraufwand, den die Stadt für den Bau eines Lernhauses an der Europaschule jetzt aufbringen muss. Mit 3,5 Millionen Euro war das Bauprojekt geplant worden, doch der aktuelle Bauboom hat der Stadt offenbar einmal mehr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mitteilte, hätten die Angebote der Unternehmen nach der Ausschreibung deutlich über den durch das beauftragte Architektenbüro errechneten Kosten gelegen. Das günstigste Angebot habe sich auf 5,1 Millionen Euro belaufen, mit allen erforderlichen Leistungen wie Planung, Erschließung und Tiefbau sogar bei 5,6 Millionen Euro gelegen. Die Verwaltung hob daraufhin die Ausschreibung auf und verhandelte mit drei Anbietern neu. Das beste Angebot machte mit 4,9 Millionen Euro ein Holzmodulbauer. Die Verwaltung schlug vor, das Angebot anzunehmen. Gleichzeitig drang sie auf eine zügige Entscheidung, da der Holzmodulbauer bei kurzfristiger Beauftragung bis Mitte April in der Lage sei, das Klassenhaus bis Ende 2020 zu erstellen. „Das ist deshalb wichtig, weil in den vorhandenen Containerklassen akut ein erheblicher Schimmelbefall aufgetreten ist. Sie mussten außer Betrieb genommen werden“, erläutert Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter, in der Vorlage zum Haupt- und Finanzausschuss. Außerdem stehe bei dem Unternehmen nur deshalb ein Produktionszeitfenster zur Verfügung, weil ein Auftrag weggefallen sei. „Wir wollen alle für unsere Kinder eine anständige Bildung in vernünftigen Räumen“, betonte Simon Lisken. „Wir müssen aber feststellen, dass jede Baumaßnahme mittlerweile weit über dem geplanten Budget liegt.“ Er mahnte, die Kostenermittlungen nicht „fahrlässig“ zu erstellen. Kostensteigerungen von bis zehn Projekt gingen ja noch in Ordnung. „Dass der Wert aber mit 60 Prozent drüber liegt, das kann nicht sein.“ Ähnlich sah es Johannes Tuschen (Grüne), er forderte eine Controlling-Stelle ein, also jemanden, der die vorgelegten Zahlen des ermittelnden Architekturbüros überprüft: „Wir halten das für ein strukturelles Problem. So kann das nicht weitergehen“, erklärte er und wollte wissen, wie das Vergabe-Prozedere abläuft. Christoph Müllmann betonte, dass die Zahlen verantwortungsvoll ermittelt worden seien. „Es ist noch kein Stein gelegt. Sie entscheiden, ob das Lernhaus zu den jetzt vorliegenden Kosten gebaut wird.“ Die Verwaltung habe sich bemüht, Standards zu halten und gleichzeitig das preisgünstigste Angebot zu bekommen, erklärte Müllmann. So habe man zugelassen, dass im großen Treppenhaus Stützen entstehen – obwohl der Bereich für die Schule als zusätzlicher Unterrichtsraum eine wichtige Funktion habe. SPD-Fraktionschef Jürgen Preuß fand es zwar auch ärgerlich, dass das Budget am Ende nicht ausreicht. „Es ist aber wichtig, dass wir der Schule möglichst schnell wieder ein Gebäude anbieten.“