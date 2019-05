Brauchtum in Kamp-Lintfort : Die Jungschützen messen sich

Der diesjährige Bezirksjungschützentag wurde von St. Michael Saalhoff ausgerichtet. Die Fahnenschwenker traten auf der Wiese der Grundschule am Niersenberg. Foto: Stoffel. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort Die Schützenbruderschaft Saalhoff hat am Samstag zum Bezirksjungschützen- und Fahnenschwenkertag eingeladen. Der Jungschützentag für den Bezirkskreis Moers findet in jedem Jahr an einem anderen Ort statt.

Der Tag stand unter dem Motto „Jungschütze im Herzen – ob Jung oder Alt“. Zuerst trafen sich alle um 13 Uhr zur Messe in der St.-Michaels-Kapelle in Saalhoff, danach startete der Schützenumzug samt Spielmannszug. Die etwa 130 Teilnehmer liefen zur Wiese hinter der Grundschule am Niersenberg, wo schon kühle Getränke bereitstanden. Auch Bürgermeister Christhoph Landscheidt kam zur Begrüßung. Auf der Wiese wurden Fahnen geschwenkt. Shuttlebusse fuhren zum Schießwettkampf am Kloster Kamp. Um 18 Uhr wurden die Sieger bekannt gegeben.

„Der Bezirksschützentag findet jedes Jahr statt“, sagt Maik Pawlik, Jungschützenmeister der St.-Michael-Saalhoff-Bruderschaft. Es gibt immer einen Fahnenschwenk- und einen Schießwettkampf. Beim Fahnenschwenken traten die Teilnehmer zuerst gemeinsam auf, dann zeigten sie in kleinen Gruppen ihr Können. Worauf es ankommt, weiß Karolin Zerbe, sie ist Fahnenschwenkmeisterin von Saalhoff.