Wassersport in Kamp-Lintfort : Die jungen Segler wachsen an ihren Aufgaben

Kamp-Lintfort Die Jugend der Seglervereinigung Kamp-Lintfort wird erwachsen und wächst mit ihren Aufgaben. Timm Nolden aus Moers segelte schon als Jugendlicher leidenschaftlich in der Laser Jolle und im Finn-Dinghi für den kleinen Segelverein vom Niederrhein.

Mitte des Jahres konnte Timm sich für die Leistungs- und Nachwuchsförderung beim Segel-Club-Sorpesee-Iserlohn qualifizieren. Im Rahmen der Travemünder Woche richtete der Lübecker Yacht Club die Internationale Deutsche Meisterschaft der J70 Klasse aus, die in diesem Jahr zusätzlich eines von zwei Qualifikations-Events für den Deutsche Segel Liga (DSL) Pokal war. Nach einem kurzfristigen Crew-Ausfall durch den verletzten Maximilian Lahme ging das Team des SCSI in erstmaliger Konstellation mit Timm Nolden (Steuermann), Lina Bechstein, Levin Schwarzpaul und Til Fernholz auf teilweise neuen Positionen an den Start. Bei von Tag zu Tag stärkerem Wind wurden insgesamt elf Läufe gesegelt. Der erste Tag startete mit eher wenig Wind und den Platzierungen 26 & 29, doch konnte sich das Team einspielen und wurde im dritten Lauf sogar 15. Am nächsten Tag ging es mit einem 16. Platz weiter, doch mit dem anschließend auffrischenden Wind hatte das Team etwas zu kämpfen, da sich der Trimm verselbständigt hatte. Es war dadurch zu viel Druck im Schiff, sodass die Segler vom SCSI nicht mit der Höhe und Geschwindigkeit der Konkurrenz mithalten konnten und Plätze 27 und 30 einfuhren. Am dritten Tag setzte sich der aufgefrischte Wind durch und brachte mehr Welle mit sich. Probleme in den weiteren Läufen sorgten für Ergebnisse auf den Plätzen 26, 21 und 23.