Politik in Kamp-Lintfort: Die „Freie Bürger Gemeinschaft“ Kamp-Lintforts ist Geschichte

Politik in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Partei hat sich 40 Jahre nach der Gründung wegen Nachwuchsmangels aufgelöst. Ratsmitglied Melanie Müller ist jetzt bei der SPD.

40 Jahre lang hat sie die politische Landschaft der Stadt mitbestimmt. Jetzt ist die Freie Bürger Gemeinschaft Teil der lokalpolitischen Historie Kamp-Lintforts. „Wir haben die Partei Ende 2018 offiziell aufgelöst“, sagte am Donnerstag Melanie Müller, letzte Vorsitzende und Ratsmitglied der FBG. Müller ist zur SPD gewechselt. „Damit ist sie automatisch Mitglied unserer Fraktion“, freute sich SPD-Fraktionschef Jürgen Preuß. Jetzt besetze die SPD 25 von 44 Ratsmandaten.

Das ist lange her. Melanie Müller, die bei den Kommunalwahlen 2014 gut drei Prozent der Stimmen erhielt, „Einzelkämpferin“ im Rat. „Wir haben aber immer mit der SPD zusammengearbeitet“, betonte sie. Die FBG habe zuletzt nur noch zwölf Mitglieder gehabt, einige davon hochbetagt. „Wir hatten keinen Nachwuchs“, begründete Melanie Müller die Auflösung. „Schon seit über zweieinhalb Jahren haben wir keine Beiträge mehr erhoben.“ Die Auflösung und Müllers Wechsel zur SPD sei einvernehmlich erfolgt. „Ich werde weiter Politik für die Wähler in Kamp-Lintfort machen, dafür bin ich eingetreten“, kündigte Müller an. „Mit der SPD im Rücken kann ich mehr bewirken.“