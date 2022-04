Schulprojekt in Kamp-Lintfort : Die Forster-Füchse wissen Bescheid

Kamp-Lintfort Gymnasiasten haben sich mit dem Leben Georg Forsters beschäftigt.

Wer war Georg-Forster? Was hat er während seiner zweiten Weltumseglung mit James Cook erlebt, was während der Französischen Revolution? Was macht Pinguine, Delfine und Schwalbenfische so besonders? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die sogenannten Forster-Füchse am Georg-Forster-Gymnasium beschäftigt. Denn in diesem Jahr heißt das Gymnasium seit zehn Jahren nach dem Forscher und Revolutionär – ein willkommener Anlass, sich mit diesem Mann auch im Rahmen des Förderprogramms näher auseinanderzusetzen.