Die "Bunte Welt" in Kamp-Lintfort ist inklusiv

Kamp-Lintfort 75 Kinder erleben in der städtischen Kindertagesstätte Bunte Welt eine spannende Zeit bis zum Schulbeginn.

Jede Menge zu tun haben die Kinder der städtischen Kita „Bunte Welt“. Großzügig gibt sich der ebenerdige Neubau an der Rotdornstraße, nahe Franzstraße beim neuen Wohnquartier „Am Volkspark“. Vor vier Jahren ging die Kita an den Start und löste die alte, zu kleine Einrichtung Mäusevilla ab. Die Räumlichkeiten wie auch das Außengelände sind jetzt so weitläufig, dass schon bald nach der Eröffnung eine vierte Gruppe folgen konnte. Einen abwechslungsreichen Tag erleben die Kinder. In der Garten-AG wird im Frühjahr gepflanzt, geerntet wird dann Wochen später gemeinsam. Die Waldtage laden zu einer Expedition ein. Die Vorschulkinder erlernen das Schwimmen im Panoramabad, während andere Knirpse mit einer Lesepatin in die Welt der Bücher abtauchen. Die Bücherei ist für eine gruppenübergreifende Nutzung angelegt. Verschiedene Projekte bestimmen das Jahr der Kinder. Mit Spannung erwartet wird immer auch der Umzug der Dreijährigen, nunmehr Ü3. Wie im wahren Leben werden die Umzugskartons gepackt. 75 Kinder teilen sich in Regenbogen-, Löwen-, Seepferdchen und Grashüpfer-Gruppe auf. Ein 15-köpfiges Mitarbeiterteam begleitet die Kinder. „Wir sind eine inklusive Einrichtung“, sagt Einrichtungsleiterin Katja Theisen (40) über die Ausrichtung der Kita. Unbedingter Vorteil bei der großzügigen Raumgestaltung ist, dass die jeweiligen Therapien direkt an der Rotdornstraße stattfinden. Dazu gehören Logopädie, Physio- und Ergotherapie wie auch Krankengymnastik von örtlichen Praxen. „Kinder mit Behinderungen können ab dem zweiten Lebensjahr die Kita besuchen. Eine weitere Besonderheit ist unsere U3-Betreuung. Die Betreuung ab dem vierten Monat ist möglich“, sagt die Leiterin. Aktuell sind es elf unter Einjährige, die in die Kita gebracht werden.