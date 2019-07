Sonne, Sommer, Strand und Schlager in Kamp-Lintfort : Die Beach Party steigt am 24. August

Die Beach Party im Panoramabad Pappelsee hat sich in den vergangenen Jahren zu einem großen Schlager- und Mallorca-Festival entwickelt. Jedes Jahr kam mehr Publikum nach Kamp-Lintfort. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Schlagerbardin Mia Julia gehört zu den Topacts auf der Party im Panoramabad Pappelsee. Es gibt außerdem ein Wiedersehen mit Mickie Krause und Anna Maria Zimmermann. Die Rheinische Post verlost Tickets.

Seit mehr als 20 Jahren ist die Beach Party eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt Kamp-Lintfort. Auch in diesem Jahr verspricht die Veranstaltung wieder ein Erfolg zu werden. Am 24. August ist es soweit. Erfolgsgarant ist erstmals eine Künstlerin, die anders sei, so der Veranstalter, die Eventagentur Passepartout. Anders, weil sie nicht nur partywürdige Männer, sondern auch Frauen auf ihren Konzerten mitreiße. Die Rede ist von Mia Julia. Am Ballermann sei die 31-Jährige mit der quirlig-frechen Art inzwischen die meistgebuchte Sängerin, denn wenn sie ihre Hits anstimme, gebe es für das Partyvolk kein Halten mehr.

Sängerin Mia Julia tritt auf der Beach Party auf. Foto: Mike Lowrey

Bei Partyreihen wie den „Olé-Partys“ ziehe sie 40.000 Leute in ihren Bann und Ende 2017 sei die Sängerin das erste Mal auf großer Partyschlager-Tournee durch Deutschland gewesen – das habe vor ihr noch niemand gemacht. Doch auch in Österreich, Luxemburg, Belgien und der Schweiz lasse sie ihre Fans nicht im Stich und sorge mit ihren Songs wie „Mallorca, da bin ich daheim“, „Auf die Liebe“ oder „M.I.A. Mein Gang“ regelmäßig für Mallorca-Stimmung. Mia sei keine Eintagsfliege, so der Veranstalter. Trotz des Trubels um ihre Person sei sie auf dem Boden geblieben. Wenn sie nicht gerade im Oberbayern oder Bierkönig ihre Hits anstimmt, verbringe sie Zeit mit ihrem Ehemann und Manager Peter.

Info Eintrittskarten für die Beach Party Tickets kaufen Panorama Bad Pappelsee, Bertastraße 74, Stadtwerke Kamp-Lintfort, Wilhelmstraße 1A, Matt Optik Akustik, Moerser Str. 268, Kamp-Lintfort, BMW Fett & Wirtz, Dr.-Berns-Straße 34, Moers, Stadtmarketing Moers, Kirchstraße 27.www.beachparty.de

Wer Strophen wie „Du bist der geilste Ort der Welt“ nicht mehr aus dem Kopf bekomme, mitsinge und mitsumme, sei bereits mit dem Mia-Virus infiziert, so der Veranstalter. Wer noch nicht infiziert sei, werde dies spätestens nach der Beach Party Kamp-Lintfort sein. Veranstalter Thorsten Kalmutzke freut sich über den Auftritt von Mia Julia und verspricht eine hohe Ansteckungsgefahr des „Mia-Julia-Virus“. Neben Mia Julia werden Mickie Krause, Peter Wackel, Anna Maria Zimmermann, Achim Petry & Band, Isi Glück und Tini Tus erwartet.

Moderiert wird die Show von Megapark-DJ Andy Luxx. Veranstalter Kalmutzke zeigt sich besonders stolz auf die Entwicklung der Beach Party seit der Übernahme vor fünf Jahren. Mit den Änderungen am Veranstaltungskonzept durch die Eventagentur Passepartout habe sich dieses Event von einer kleinen Sommerparty in eine Festival-ähnliche Großveranstaltung mit namhaften Künstlern und Tausenden von Gästen entwickelt.