Die Beach Party in Kamp-Lintfort steigt am 25. August

Kamp-Lintfort „Oppa und die Schlagerenkel“ sorgen auf der Beach Party im Panoramabad Pappelsee für Abwechslung. Der Veranstalter verschärft die Sicherheitskontrolle am Einlass.

In knapp anderthalb Wochen, am 25. August, findet im Panoramabad Pappelsee die Beachparty statt. Mit dabei sind Schlagerstar Vanessa Mai, Mickie Krause, Die Atzen, Neon, Marry, DJ Andy Luxx, Christian Camper und Oppa und die Schlagerenkel, die für Abwechslung sorgen sollen. Gemeinsam mit seinen vier Enkeln hat Oppa schon unzählige Gigs hinter sich und spielte bereits auf vielen großen Partys. Das Konzept der Band ist es, die Interessen unterschiedlicher Zielgruppen zu vereinen. So ist die Gruppe ein Widerspruch in sich: Der „Oppa“, der den Schlager liebt, und die „Enkel“, die nur rocken wollen. Damit entsteht eine neue Art der Musik, der „Schlager-Rock“. Hier treffen Schlager und Rock aufeinander, so dass ausgefallene Interpretationen entstehen. Das Repertoire umfasst Songs wie „Atemlos“, „Über 1000 mal berührt“ bis hin zu „Westerland“.