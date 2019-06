Abfallentsorgung in Kamp-Lintfort : Die Aktion „Deckel gegen Polio“ endet

Vor sechs Jahren wurde die Aktion „Deckel gegen Polio“ von Mitgliedern des Rotary Clubs ins Leben gerufen. Seitdem wurden deutschlandweit 1105 Tonnen Kunststoffdeckel gesammelt, transportiert und verwertet.

Mit den Erlösen in Höhe von bislang 270.000 Euro konnten rund 3.315.000 Impfungen gegen Kinderlähmung weltweit finanziert werden. Seit März 2018 ist der Asdonkshof Sammelstelle für das Projekt am linken Niederrhein. Ausschlaggebend war das Engagement eines Naturwissenschaften-Kurses am Georg-Forster-Gymnasium in Kamp-Lintfort. Seitdem haben sich viele weitere Schulen, Kindergärten und Privatpersonen an der Sammlung beteiligt. Insgesamt wurden etwa 3,6 Tonnen Deckel gesammelt. Ende Juni endet die Aktion, wie der Verein „Deckel drauf“, der die Aktion koordiniert, mitteilt. Die Gründe hierfür seien vielfältig: „Zum einen sind dies veränderte Marktbedingungen wie sinkende Preise auf dem Markt für Sekundärrohstoffe und die EU Kunststoffstrategie, die zukünftig vorsieht, dass Deckel und Flaschen fest verbunden sein müssen. Zum anderen sei das Projekt so groß geworden, dass es ehrenamtlich nicht mehr zu stemmen sei“, heißt es in einer Pressemitteilung des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.