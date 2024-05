100 Jahre Diakonie „Ohne Frühstück geht es nicht“

Die Diakonie ist hier Trägerin der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) und der Übermittagsbetreuung. Sie erinnert sich an den Beginn: „Wir haben zusammen gefrühstückt, mit 10 bis 15 Kindern“, 60 Kinder besuchten die Förderschule in den Anfangsjahren des „Täfelchen“. „Heute sind es 220 aller Jahrgangsstufen von 6 bis 18 Jahren“, erzählt Lewing. Seit den Pandemiejahren stieg der Frühstücksbedarf an der Schule so stark, dass das Team auf die Tabletts umstellte. Die Kids holen die Brote jetzt ab, um sie in die Klassen zu bringen.