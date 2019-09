Aktion für Kinder : Der „neue“ Sommerleseclub endet mit Spieleparty in der Mediathek

Mit einer großen Spueleparty in der Mediathek ist der Sommerleseclub der Mediathek zu Ende gegangen. Wie immer konnten Kinder drei Bücher lesen und darüber berichten, um drei Stempel zu bekommen und den Leseclub erfolgreich abzuschließen.

In diesem Sommer gab es aber mehrere Neuerungen. So konnten die Mädchen und Jungen zum Beispiel auch dann Stempel erhalten, wenn sie zwei Bücher lasen, außerdem aber ein Hörbuch hörten oder ein Kreativangebot wahrnahmen. „In anderen Städten waren die Teilnehmerzahlen beim Sommerleseclub rückläufig“, berichtete Mediathekleiterin Katharina Gebauer bei der Abschlussparty. „Wir wollten frühzeitig gegensteuern.“ So entwickelte Alexandra Pelzer, in der Mediathek zuständig für die Pädagogik, ein neues Konzept.