Alte Friedhofskultur in Kamp-Lintfort: Das einzige Jugendstilgrab in der Stadt

Wilhelmine Brenner (geb. Wagner) wurde im Frühjahr 1868 in der Gemeinde Kley geboren. Ihr Vater war Franz Wagener, Betriebsführer eines Bergwerkes in Kley, ihre Mutter Elisabeth Wagener. Mit 21 Jahren, möglicherweise auch früher, heiratete sie Franz Brenner. 1890 und 1895 kamen ihre Söhne Carl und Walter Brenner zur Welt. Mit ihrem Mann und ihren Kindern zog sie mehrfach um. Zuletzt lebte Familie Brenner in Lintfort. Sie starb am 11. September 1908.

Franz Jacob Brenner war der erste Direktor des Bergwerkes „Friedrich Heinrich“.Geboren wurde er am 4. September 1863. Er wuchs in Bochum auf. Dort besuchte er die Gewerbeschule und lernte als Bergbaubeflissener das Leben Untertage kennen. 1895 wurde er Direktor der Altenbochumer Zeche Dannenbaum. Im Herbst 1906 fing er als technischer Direktor des Steinkohlenbergwerks „Friedrich Heinrich“ AG an, das sich in Gründung befand. Durch diese Gesellschaft entstand das Lintforter Bergwerk, das 1912 seine Förderung aufnahm. 1916 wurde er zum Generaldirektor befördert und Ende 1924 entlassen, als der De-Wendel-Konzern alleiniger Eigentümer des Lintforter Bergwerkes wurde. Franz Brenner zog nach Bonn, wo er am 28. Oktober 1928 verstarb.