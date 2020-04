Aufruf von Bürgermeister Landscheidt und Werbering : Heimische Wirtschaft braucht Solidarität

Die Moerser Straße in Kamp-Lintfort. Fast alle Geschäfte haben geschlossen. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt und Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort, rufen zur Unterstützung des örtlichen Handels auf.

„Der Einzelhandel leidet gerade erheblich“, so Landscheidt. „Die heimische Wirtschaft ist durch die coronabedingten Schließungen stark gebeutelt und braucht jetzt die Solidarität aller Bürgerinnen und Bürger.“ Die Osterferien seien üblicherweise für viele Geschäftsleute ein wichtiger Termin, um Umsätze zu fahren. Wegen der Corona-Krise breche das Ostergeschäft jetzt an vielen Stellen weg. „Trotzdem gibt es die eine oder andere Stelle, an der man jetzt das örtliche Gewerbe unterstützen kann.“