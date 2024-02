Demo gegen Rechtsextremismus Kamp-Lintforter machen sich für Demokratie und Vielfalt stark

Auf 1000 Teilnehmer hatten die Organisatoren gehofft, nachdem am Samstag zuvor in Moers rund 8000 und in Neukirchen-Vluyn rund 1500 Menschen zusammengekommen waren, um für Menschrechte und gegen Rechtsextremismus zu kämpfen. Am Ende strömten mehr auf den Prinzenplatz, um für ein buntes Kamp-Lintfort, für Vielfalt und Demokratie zu kämpfen. „Es waren so viele wie vor vier Jahren“, sagte Norbert Thiele. Als Vorsitzender der Kamp-Lintforter SPD-Fraktion hatten er und der Landtagsabgeordnete René Scheider die Demonstration in Kamp-Lintfort federführend organisiert.