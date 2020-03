Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort : Das rappende Klassenzimmer

Start in eine musikalische Woche: Jörg Lengersdorf studiert mit Kindern der Grundschule am Niersenberg ein Singspiel ein. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Das Kinder- und Jugendmusikfestival ist gestern in Kamp-Lintfort gestartet. 78 Viertklässler der Grundschule am Niersenberg proben das Singspiel „Raumstation Semiton“. Die Aufführung ist am Sonntag.

Von Anja Katzke

Finger schnippen, Füße wippen und Kinder tanzen. Der Takt, den Jörg Lengersdorf vorgibt, lässt niemanden still stehen. Das ganze Klassenzimmer rappt begeistert mit. Am Montag sind die Proben für das Singspiel „Raumstation Semiton“ in den Räumen des Georg-Forster-Gymnasiums gestartet. Es ist eines von insgesamt drei Musik-Projekten im Rahmen des diesjährigen Kinder- und Jugendmusikfestivals Kloster Kamp. Gerade sind 27 Viertklässler der Grundschule am Niersenberg dabei, mit Musiker Jörg Lengersdorf und dem Pianisten Kai Schumacher, einen Rap zu lernen, den sie zusammen entwickelt und an der Tafel aufgeschrieben haben. Darin geht es ums Essen: „Ob süß oder sauer, frisch vom Bauer. Was macht Dir zum Essen Spaß. Dann kochen wir das“, singen die Mädchen und Jungen mal leise, mal aus voller Kehle. Jörg Lengersdorf und Kai Schumacher haben das Singspiel eigens für das Kinder- und Jugendmusikfestival geschrieben und studieren es zusammen mit 78 Schüler bis Sonntag ein.

Dann findet die große Premiere vor Eltern und Freunden in der Stadthalle statt. Das Stück spielt in der Zukunft: Die Klasse 4 der Raumfahrtspezialschule am Fasanenkrater verbringt als Belohnung für die tolle Mitarbeit im Unterricht ein Wochenende auf der Kosmoskirmes. Doch auf der Raumstation Semiton stimmt etwas nicht. Kaum angekommen, passieren den jungen Raumfahrern ganz merkwürdige Dinge. Der Chef schält Kartoffeln, und ein gewisser Ludwig van Beethoven hat schlechte Laune, weil er nichts Vernünftiges zu essen bekommt.

Info Der Eintritt ins Konzert ist frei Familienkonzert Das Singspiel „Raumstation Semiton“ wird am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, in der Stadthalle, Moerser Straße in Kamp-Lintfort aufgeführt. Der Eintritt ins Familienkonzert der Niersenbergschüler ist frei.

Und weil es keine Schokolade gibt, leidet er obendrein an einer Schreibblockade. Vier Popsongs haben Lengersdorf und Schumacher für das Singspiel neu geschrieben, außerdem Beethovens fünfte und neunte Sinfonie sowie das Gassenhauer-Trio für das Projekt bearbeitet. „Ich bin begeistert. Die Kinder konnten die Lieder heute Morgen sofort mitsingen. Sie haben in den vergangenen Tagen fleißig mit ihren Lehrern gemeinsam geübt“, betont Jörg Lengersdorf, der ebenso wie Kai Schumacher seit Jahren mit dem Kinder- und Jugendmusikfestival zusammenarbeitet.