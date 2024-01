Spiel und Sport für Kinder in Kamp-Lintfort Das bietet der Ferienspaß 2024

In den ersten drei Wochen der Sommerferien, 8. bis 26. Juli, gibt es für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren Ferienangebote von drei freien Trägern in Kooperation mit der Stadt Kamp-Lintfort. Die Kinder werden von montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr in Gruppen von je etwa zehn Kindern betreut. Mit der Anmeldung ist der Beitrag in Höhe von 45 Euro je Kind bar zu entrichten, enthalten sind Kosten für Verpflegung, Materialien und Ausflüge. Bei mehreren Kindern je Familie entfällt ab dem dritten Geschwisterkind der Teilnahmebeitrag.