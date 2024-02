Dachsberger Weg in Kamp-Lintfort Nachbarn setzen mit Haftbefehl gesuchten Einbrecher fest

Ein eingesetzter Diensthund der Polizei konnte den Flüchtigen in einem der Gärten an der Fliederstraße aufspüren. Zunächst hatte der Mann noch falsche Personalien angegeben, die sich jedoch im Rahmen der Ermittlungen aufklären ließen. Dabei wurde dann festgestellt, dass gegen den 30-Jährigen mit serbischer Herkunft mehrere Haftbefehle wegen gleichgelagerter Delikte vorlagen. Am Sonntag wurden ihm die bestehenden Haftbefehle durch ein Gericht verkündet. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.