Online-Vortrag in Kamp-Lintfort : Mobbing: Eltern lernen die dunkle Seite der Displays kennen

Kamp-Lintfort In einem Online-Vortrag erhielt die Elternschaft von Georg-Forster-Gymnsium und Unesco-Gesamtschule grundlegende Informationen über das Cyber-Mobbing. Referent war Marco Fleccia, Lehrer in Oberhausen.

Zum Elternabend gemeinsam eingeladen hatten Yvonne Frericks, Leiterin der Mediathek, Gérard Terfloth als didaktische Leitung der Unesco-Schule und Alexander Winzen, Schulleiter des Georg-Forster-Gymnasiums, im Rahmen der Bildungspartnerschaft. Der Referent, selbst Lehrer am Heinrich-Heine-Gymnasium in Oberhausen und Autor des Buches „Was tun bei Cyber-Mobbing?“, definierte zunächst, was man unter Cyber-Mobbing versteht, klärte über die Rollen von Opfer, Täter und Zuschauern auf, erläuterte den Prozess-Charakter des Mobbings und stellte Präventions- und Interventionsmaßnahmen sowohl für Eltern als auch für Schulen vor.

Die Resonanz der Eltern fiel positiv aus: Das sei ein strukturierter, informativer und praxisbezogener Vortrag gewesen. Gleichzeitig beeindruckten die Fallbeispiele: „Als Leiterin der Mediathek bin ich nicht ganz so nah am Geschehen wie die Kollegen in der Schule, auch wenn Cyber-Mobbing bei uns ein wichtiges Thema in Jugendbüchern ist. Dass Elisabeth in ihrem Video erzählt, schon so früh Erfahrungen mit Mobbing gemacht zu haben, und sie das offenbar noch wirklich lange beschäftigt, dass bewegt mich schon sehr,“ kommentierte Yvonne Frericks, seit Anfang April Leiterin der Mediathek Kamp-Lintfort, ihren Eindruck vom eingangs gezeigten Video aus der Video-Reihe „Truth be told“ der EU-Initiative „klicksafe“.