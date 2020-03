St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort : Eigene Station für Corona-Infizierte

St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort

Das St.-Bernhard-Hospital setzt ab sofort ein erarbeitetes Krisenkonzept mit Sicherheitsschleuse um.

Das St.-Bernhard-Hospital und seine Mitarbeiter sind auf eine größere Anzahl von infizierten Corona-Patienten vorbereitet – auch wenn bisher (Stand 20. März, 8.45 Uhr) noch kein positiv getesteter Patient eingeliefert worden sei. Das teilte das Krankenhaus am Freitag in einer Pressemitteilung mit. In Vorbereitung auf die akute Notfallversorgung seien Eingriffe oder Behandlungen, wenn medizinisch vertretbar, verschoben und dadurch die Patientenzahl gesenkt worden.