Leben in Kamp-Lintfort : Corona: St.-Bernhard-Hospital untersagt Besuch der Patienten

Das Corona-Virus verändert das Leben in Kamp-Lintfort.

Einkaufshilfen Der Seniorenrat Kamp-Lintfort bietet gemeinsam mit den Maltesern Moers-Xanten und der Firma Edeka Wendorf einen Notfall-Lieferservice für Lebensmittel und Hygieneartikel an. Dieser Dienst richtet sich an wirkliche Notfälle, beispielsweise besonders gefährdete ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die Bestellannahme ist täglich von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 0152 53818462 zu erreichen. Die Lieferung erfolgt am gleichen oder darauffolgenden Tag. Bezahlt wird beim Fahrer der Malteser. Auch die Messdiener der Pfarrgemeinde St. Josef bieten ihre Hilfe an. Sie wollen für alle Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die Einkäufe innerhalb Kamp-Lintforts erledigen. Erik Sauer (0157 32531074) und Luca Rusch (0172 6939892) nehmen die Anrufe entgegen. Die Aktion sei mit dem Gesundheitsamt abgesprochen.

Haus des Bergmanns Zum Schutz ihrer Besucher und Mitarbeiter vor möglicher Ansteckung mit dem Corona-Virus schließt die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition das Museum „Haus des Bergmanns“ in Kamp-Lintfort am 22. und 29. März sowie am 5. und 12. April. Aus heutiger Sicht werde das Museum am 19. April wieder für Besucher geöffnet sein.

Absage Um einer Ansteckung durch den Coronavirus vorzubeugen, sagt die Vereinigung Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp bis Ende Mai alle geplanten Termine ab. So findet die Halbtagesexkursion zum Kloster Mariendonk und in die Kempener Altstadt am 31. März nicht statt, die Halbtagesexkursion nach Billerbeck und ins Kloster Gerleve am 28. April sowie der Vortrag „Europa“ mit dem einstigen Europaabgeordneten Karl-Heinz Florenz am 17. Mai. Die Vereinigung Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp plant, die beiden Exkursionen sowie den Vortrag im zweiten Halbjahr 2020 nachzuholen.