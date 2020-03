Stadt trifft Vorkehrungen : Corona: Abstandszonen im Rathaus

Kamp-Lintfort Veranstaltungen finden nach Prüfung im Einzelfall statt, teilte die Stadt mit. Die katholische Kirchengemeinde trifft Vorsichtsmaßnahmen.

In Kamp-Lintfort dürfen weiterhin Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern stattfinden. Die Landesregierung hatte per Erlass die Kommunen dazu aufgefordert, Veranstaltungen über 1000 Besucher abzusagen. Der Krisenstab der Verwaltung habe alle anstehenden Veranstaltungen geprüft und in Abstimmung mit den Vorgaben des Ministeriums und des Kreises Wesel eine erste Gefährdungseinschätzung getroffen. Aktuell geht die Stadt davon aus, dass die Veranstaltungen der nächsten Wochen bei Einhaltung der bekannten Vorsichts- beziehungsweise Hygienemaßnahmen stattfinden können.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Josef hat mitgeteilt, dass bis Ostern keine Gottesdienste in der Krankenhauskapelle gefeiert werden. Die Feier des Patronatsfestes am Sonntag, 22. März, ist abgesagt, ebenso der Besinnungsnachmittag der kfd am Mittwoch, 18. März – das Geld für gekaufte Karten wird im Pfarrbüro erstattet. Abgesagt ist auch das Fastenessen der Mexikofreundschaftsgruppe am Sonntag, 29. März. Bis auf Weiteres wird das Pfarrbüro für den Kundenverkehr geschlossen, telefonisch und per Mail ist es zu den Öffnungszeiten erreichbar, ebenso für dringende Notfälle. Anmeldungen von Messintentionen sollten per Mail, telefonisch oder per Post vorgenommen werden. Gottesdienstbesucher sollten in den Bänken und beim Kommunionempfang Abstand halten.