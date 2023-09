Connect me in Kamp-Lintfort Börse bietet berufliche Kontakte

„Zusammen mit den Unternehmen aus der Region wollen wir auf Ausbildungsmöglichkeiten hinweisen und zugleich den Studierenden Kontakte ermöglichen“, erklärt sie weiter. In den Innenräumen wie auch auf dem Außengelände präsentieren sich Betriebe aus den verschiedensten Branchen. Der Mix besteht aus Handwerksbetrieben, Vertretern aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich, der Gesundheitsbranche, Dienstleistern, Bundeswehr, Polizei, Energieversorger, IT wie auch aus dem Lebensmittelbereich. Träm: „Wir sind ausgebucht. Viele sind vom ersten Tag an dabei, andere nehmen erstmals teil.“ Dazu gehört unter anderem aus der Kfz-Branche Fett&Wirtz. „Der Fachkräftesicherung war bereits bei der ersten Messe 2014 das Thema, für das wir uns erneut stark machen, um jungen Menschen berufliche Perspektiven zu geben, die sich umsetzen lassen“, so Beate Träm.