Comedy Arts 2023 in Moers – alle Infos Was man über das Humorfestival wissen muss

Moers Am Freitag, 15. September, startet die 47. Ausgabe des Internationalen Comedy Arts Festivals in Moers – zum letzten Mal unter der künstlerischen Leitung von Carsten Weiss. Nach zwei Jahren verabschiedet sich der Moerser von Deutschlands ältestem Humorfestival. Er hat die dreitägige Veranstaltung als Entdecker-Festival konzipiert. Das Publikum darf sich auf etablierte Größen, Branchennewcomer und innovative Inszenierungen freuen.



Wann findet Comedy Arts statt? Das internationale Humorfestival findet von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, in der Enni-Eventhalle, Filder Straße 142 in Moers statt. Öffentliche Parkplätze gibt es unter anderem auf dem Festivalgelände am Solimare in Moers. Mit dem Öffentlichen Nahverkehr ist das Comedy Arts Festival mit dem Bus 052 ab Bahnhof Moers, mit Bus 3, 914 ab Königlicher Hof zu erreichen.



Wer tritt am Comedy-Freitag auf? Der erste Festivaltag, 15. September, ab 20 Uhr, präsentiert unter dem Namen „Fresh:Fryday – Die nächste Generation“ junge, noch nicht so bekannte Newcomer und Newcomerinnen aus den Sparten Stand-up, Kabarett und visuelles Theater. Mit dabei ist die Kabarettistin Teresa Reichl. Die Künstlerin stellt sich mit ihrem Debütprogramm „Obacht, i kann wos!“ vor. Erwartet werden der Entertainer Khalid Bounouar, die Autorin, Moderatorin und Comedienne Lara Ermer mit ihrem Programm „Zuckerjokes und Peitsche“. Weitere Künstler sind: Gromic aus Belgien, der Duisburger Tony Bauer und als Moderatorin Negah Amiri.



Wer tritt am Comedy-Samstag auf? Am zweiten Festivaltag (16. September, ab 19 Uhr) kommen die Freunde von Varieté-Shows auf ihre Kosten. Nachdem zunächst eine englisch-französisch-deutsche Truppe namens „Kalashnikov“ in einer imaginären Taverne einen interkulturellen Wirrwar aus Akrobatik, Balkan-Beats, French Kissing und britischem Humor veranstaltet hat, bietet der Kölner Comedian Robert Griess mit seiner „Gang“ ein ausschließlich für diesen Abend entworfenes „humoristisch-ekstatisches Happening“ aus allem, was die Comedy-Bühnenkunst zu bieten hat. Weitere Künstler sind: die Gruppe „iNtrmzzo“ aus den Niederlanden, Herrensalon, Karina Syndicus und Aaron Körger.