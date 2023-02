Jubiläumsfeier in Kamp-Lintfort Förderverein der Christuskirche besteht zehn Jahre

Diesen zehnten Geburtstag feiert der Förderverein Christuskirche am Samstag, 4. März. „Der Förderverein wurde am 4. März 2013 gegründet“, sagt Helga Klaus. „Der 4. März fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Das passt genau.“ Helga Klaus war von 1975 bis 1995 Pfarrerin in der Christuskirche. 2013 gehörte sie zu den Gründern des Fördervereins. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende. „Bei der Geburtstagsparty wird im Gotteshaus getanzt. Alle sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Wir hoffen, dass auch Menschen kommen, die sonst nicht ins Gotteshaus schauen“, lädt sie ein.