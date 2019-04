Kirche in Kamp-Lintfort : Christuskirche erhält zu Ostern neuen Altarraum

Kirche in Kamp-Lintfort

KAMP-LINTFORT Mit einem Gottesdienst wird der Abendmahltisch aus 200 Jahre alter Eiche in Dienst genommen Neu sind auch eine Kanzel als Lesepult und ein Taufbecken. Sie können herausgefahren werden.

Altartisch, Kanzel als Lesepult und Taufbecken werden am Ostersonntag in den Dienst genommen. Der Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort beginnt um 10 Uhr. „Diese Prinzipalstücke passen zur neuen Innengestaltung des Gotteshauses“, freut sich Rolf Schumacher „Sie haben eine klare Linie und treten gleichzeitig nicht aus dem Raum hervor.“ Er ist Vorsitzender des Fördervereins der evangelishcen Christuskirche. „Wir hatten den Gedanken, den Altarraum mit neuen Prinzipalien zu möblieren“, erzählt er. „Auf der einen Seite steht die Funktion. Das Gotteshaus wurde 2016 umgestaltet, um es nicht nur für Gottesdienste nutzen zu können, sondern auch für weltliche Veranstaltungen, zum Beispiel Lesungen, Konzerte der Weltmusik oder eine Kreissynode oder eine Fair-Trade-Hausmesse.“