Stadtentwicklung 2024 in Kamp-Lintfort – das sind die Ziele „Wir wollen ein Wachstum mit Augenmaß“

Landscheidt Wir haben bislang viele Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht und unsere Kapazitäten weiter ausgebaut, um die Menschen nicht in Turnhallen unterbringen zu müssen, zum Beispiel durch den Umbau einer Gewerbehalle an der Friedrichstraße. Dieser Pfad wird aber immer enger. Deshalb sind die Mitarbeiter von Sozial- und Planungsamt zurzeit damit beschäftigt, nach Flächen in der Stadt zu suchen, auf denen wir Container aufstellen könnten. Es fallen ja keine Bestandswohnungen vom Himmel, und der Bedarf nach preisgünstigen Wohnungen ist in Kamp-Lintfort generell hoch. In den vergangenen sieben Jahren sind in Kamp-Lintfort 823 neue Wohneinheiten entstanden: 30 Prozent als Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser und 70 Prozent als Geschosswohnungsbau. 30 Prozent davon wurden sozial gefördert. Mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft IWG wollen wir weitere sozial geförderte Wohnungen in der Kleinen Heide bauen.