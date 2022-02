„Cheezus Fries“ : Neues Burger-Lokal in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Am Prinzenplatz bieten die Gastronomen Alican Yetiskin und Özgür Polat ab sofort hausgemachtes Fastfood zu erschwinglichen Preisen an. Warum sie ihr Restaurant „Cheezus Fries“ genannt haben.

Hamburger sind schon seit Jahren eines der beliebtesten Fastfood-Essen in Deutschland. So auch in Kamp-Lintfort. Seit Donnerstag dürfen sich dort die Freunde des würzigen, zwischen zwei Brötchenhälften servierten Hackfleischfladens jetzt über eine neues Burger-Restaurant am Prinzenplatz, genauer gesagt: an der Moerser Straße 241a, freuen. Der Name: „Cheezus Fries“.